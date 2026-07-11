Врач Праздников: сезон спелых российских арбузов начнется в июле-августе

Купить зрелый российский арбуз без риска для здоровья можно будет в июле-августе, рассказал ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.
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