В Бельгии попросили не есть рождественские елки

AFP: AFSCA попросило бельгийцев не есть рождественские елки Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) попросило граждан не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных.
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