Комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть воронежцы в середине июля

Самую яркую комету этого лета можно будет увидеть уже ночью 14 июля в бинокли и телескопы. 10P/Tempel 2, или Комета Темпеля, — это короткопериодическая комета, то есть она регулярно возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы.
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