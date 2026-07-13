Комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть воронежцы в середине июля

Самую яркую комету этого лета можно будет увидеть уже ночью 14 июля в бинокли и телескопы. 10P/Tempel 2, или Комета Темпеля, — это короткопериодическая комета, то есть она регулярно возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы.