НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

Комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть воронежцы в середине июля

Комету 10P/Tempel 2 смогут увидеть воронежцы в середине июля

Самую яркую комету этого лета можно будет увидеть уже ночью 14 июля в бинокли и телескопы. 10P/Tempel 2, или Комета Темпеля, — это короткопериодическая комета, то есть она регулярно возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии