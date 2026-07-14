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Мировое обозрение

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Компьютерный электронный луч научился сгибать нанопленки из оксида графена

Японские инженеры совершили прорыв, который звучит как завязка научно-фантастического рассказа. Они научили компьютер напрямую «лепить» из нанопленки микроскопические купола, управляя ими с помощью электронного луча.

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