Компьютерный электронный луч научился сгибать нанопленки из оксида графена

Японские инженеры совершили прорыв, который звучит как завязка научно-фантастического рассказа. Они научили компьютер напрямую «лепить» из нанопленки микроскопические купола, управляя ими с помощью электронного луча.
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