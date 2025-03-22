Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал американского лидера Дональда Трампа пересмотреть своё представление о России, отметив, что её уникальность выходит за рамки просто ценных природных ресурсов.
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