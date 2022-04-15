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История и археология: Почему в Советском Союзе колхозники не имели паспортов, и кто отбирал их у сотрудников Госбанка

История и археология: Почему в Советском Союзе колхозники не имели паспортов, и кто отбирал их у сотрудников Госбанка

Сегодня трудно себе представить ситуацию, когда человек на протяжении многих лет живёт, не имея паспорта, если это, конечно, не ребёнок.

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