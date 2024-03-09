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Закаты на слиянии Оки и Волги

Закаты на слиянии Оки и Волги

Нижний Новгород - один из моих любимых городов. Он мне нравится в любое время года, в любую погоду. А в летний приезд меня больше всего впечатлили нижегородские закаты.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Да, закаты там обалденные. Кстати, чуть выше по течению есть поющие фонтаны. Девицы активно используют их, чтоб &quot;предъявить товар лицом&quot; своим ухажерам.  Ну вот совершенно случайно футболочка намокла, надо идти домой и снимать на просушку ;-)
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