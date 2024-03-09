Нижний Новгород - один из моих любимых городов. Он мне нравится в любое время года, в любую погоду. А в летний приезд меня больше всего впечатлили нижегородские закаты.
Закаты на слиянии Оки и Волги
Комментарии
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Алексей Васильев
Да, закаты там обалденные. Кстати, чуть выше по течению есть поющие фонтаны. Девицы активно используют их, чтоб "предъявить товар лицом" своим ухажерам. Ну вот совершенно случайно футболочка намокла, надо идти домой и снимать на просушку ;-)
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