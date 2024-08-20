С высоких доходов возьмут больше налогов

С 2025 года в нашей стране начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения, малообеспеченные семьи получат новый налоговый вычет, а фермерам станет проще поставлять свою продукцию на рынок — таков далеко не полный перечень законов в сфере экономики и финансов, принятых в этом году.