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Парламентская газета

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С высоких доходов возьмут больше налогов

С высоких доходов возьмут больше налогов

С 2025 года в нашей стране начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения, малообеспеченные семьи получат новый налоговый вычет, а фермерам станет проще поставлять свою продукцию на рынок — таков далеко не полный перечень законов в сфере экономики и финансов, принятых в этом году.

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