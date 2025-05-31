Смехотерапия
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Смехотерапия

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  • Ведищева Елена
    Идея для игры блестящая! Особенно с тем самым котом на заставке))Доброутрешние вес...
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Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

Вы когда-нибудь замечали, что иногда комментарии под постами в соцсетях оказываются в разы смешнее, чем сам пост? От остроумных шуток до абсурдных историй — пользователи порой выдают такие перлы, что оригинальный контент меркнет на их фоне.

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