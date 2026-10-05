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Царьград

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«Атмосфера кино» выпустила трейлер «Войны и мира» Андреасяна

«Атмосфера кино» выпустила трейлер «Войны и мира» Андреасяна

Кинокомпания «Атмосфера кино» презентовала трейлер фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна. Премьера картины намечена на 18 февраля 2027 года.

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