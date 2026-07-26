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Царьград

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Ричард Балф: Энди Бернэм сосредоточится на изменениях внутри страны

Ричард Балф: Энди Бернэм сосредоточится на изменениях внутри страны

Член Палаты лордов Ричард Балф считает, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, вступивший в должность 20 июля, сосредоточится на внутренних изменениях после отставки Кира Стармера из-за поражения Лейбористской партии на выборах в мае.

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