Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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В школе на Синявинской проведут встречу с родителями подростков

В школе «Перспектива» в Молжаниновском районе 23 декабря в 10:00 состоится встреча родительского клуба «Копилка мудрости» на тему: «Трудности общения с современными подростками: как понять и быть понятыми».

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