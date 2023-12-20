В школе на Синявинской проведут встречу с родителями подростков

В школе «Перспектива» в Молжаниновском районе 23 декабря в 10:00 состоится встреча родительского клуба «Копилка мудрости» на тему: «Трудности общения с современными подростками: как понять и быть понятыми».
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