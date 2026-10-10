Дырявый кишечник: миф или реальная угроза? Врач раскрыла правду о «проблемном» пищеварении

Представьте: вы читаете в интернете про «дырявый кишечник», узнаете, что из-за него у вас аллергии, депрессия и даже плохое настроение, и тут же находите волшебную капсулу, которая якобы всё исправит.
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