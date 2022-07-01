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С 1 по 10 июля на Манежной площади пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве»

С 1 по 10 июля в Москве пройдет фестиваль «10 лет Новой Москве». Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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