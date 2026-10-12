Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса и выборов на территориях, которые ЕС называет оккупированными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Зеленский исключи...
- О поражении Вучич...
- О поражении Вучич...
В ответ на "евро-санхцыи" России нужно ввести ответную санкцию: в ней д.б. ЕДИНСТВЕННОЕ положение, согласно которому ВСЕХ бешеных евро-баб (КаКу, Урсулу и протчих!) необходимо НАВСЕГДА изолировать от человеческого общества! А что? Необитаемых островов в море-окияне мно-о-ого!
Ее пора судить за самоуправство. Почему этой полуграмотной девице толком не знающей и путающей названия государств разрешено решать судьбы людей и государств Кто ей дал такое право? Это уже дело ООН - разрешить ей это или погнать в шею. Пусть валит в свою Эстонию и распоряжается там. Сомневаюсь, что и там ей разрешат это делать.
Короче ЕС, под руководством ТУПЫХ, ВОРОВАТЫХ БАБ сам готововит свою погибель. Демократия в ЕС давно превратилась в ДИКТАТ Брюсселя над другими странами ЕС. ЕС стремительно летит к тоталитаризму и фашизму !
К сожалению, больные на голову, что с них взять?!