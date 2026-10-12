Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Каллас: Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России

Каллас: Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России

Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит 1600 новых позиций для санкционных списков против России. Ограничения коснутся военно-промышленного комплекса и выборов на территориях, которые ЕС называет оккупированными.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотарев

В ответ на "евро-санхцыи" России нужно ввести ответную санкцию: в ней д.б. ЕДИНСТВЕННОЕ положение, согласно которому ВСЕХ бешеных евро-баб (КаКу, Урсулу и протчих!) необходимо НАВСЕГДА изолировать от человеческого общества! А что? Необитаемых островов в море-окияне мно-о-ого!

Профиль пользователя Ольга Каширина
Ольга Каширина

Ее пора судить за самоуправство. Почему этой полуграмотной девице толком не знающей и путающей названия государств разрешено решать судьбы людей и государств Кто ей дал такое право? Это уже дело ООН - разрешить ей это или погнать в шею. Пусть валит в свою Эстонию и распоряжается там. Сомневаюсь, что и там ей разрешат это делать.

Профиль пользователя Andrej Popp
Andrej Popp

Короче ЕС, под руководством ТУПЫХ, ВОРОВАТЫХ БАБ сам готововит свою погибель. Демократия в ЕС давно превратилась в ДИКТАТ Брюсселя над другими странами ЕС. ЕС стремительно летит к тоталитаризму и фашизму !