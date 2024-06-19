Офицер, попавший под обстрел в Горловке вместе с двумя журналистами НТВ, умер от ран

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис, который сопровождал в Горловке съемочную группу телеканала НТВ, попавшую под целенаправленный украинский артобстрел, умер от тяжелых ран в московской больнице.
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