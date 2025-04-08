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Закон, порядок, государство

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Спасатели МЧС России продолжaют оказывaть помощь пострaдавшим в результате землетрясения в Мьянме

Спасатели МЧС России продолжaют оказывaть помощь пострaдавшим в результате землетрясения в Мьянме

За прошедшие сутки, в том числе кинологическими расчетами обследовано на предмет нахождения пострадавших людей под завалами 7 объектов (всего 82), 5,2 тыс.

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