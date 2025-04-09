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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в Алтайском крае аферистов, навязывавших гражданам покупку фильтров для воды по высокой цене

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу пресекли противоправную деятельность организатора и пятерых участников группы, промышлявших мошенничествами.

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