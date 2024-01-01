Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус

Минутка династий. Поток этических санкций против кряклов — любителей дегенерации достиг такой плотности, что прифигевшие от хода пьесы мордорские ватники даже предположили, что ответственность за обнуление участников «голой вечеринки» лежит непосредственно на Терране: <…> СМИ написали, что фото- и видеоматериалы со светского мероприятия кто-то добрый просто показал Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович Путин просто спросил, что это такое, и просто попросил с этим разобраться.