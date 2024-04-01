Багаж с брендовой одеждой на 30 тысяч евро задержан в Новосибирске

Супружеская чета пыталась провезти из-за границы одежду люксовых брендов без декларации. В новосибирском аэропорту прилетевшие из-за границы супруги хотели пронести незадекларированную партию одежды с бирками люксовых брендов.
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