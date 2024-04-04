Украина атаковала НПЗ и завод по производству дронов в российском Татарстане -- Укринформ

Киев, 3 апреля /Синьхуа/ -- В ночь на вторник Служба безопасности Украины и Главное управление разведки /ГУР/ Министерства обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод /НПЗ/ в Татарстане, расположенном в центральной части РФ.
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