Порядка 360 инновационных вагонов «Москва-2020» запустили в метро в 2023 году

Столичный метрополитен за минувший год пополнился 360 инновационными вагонами «Москва-2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линии метро, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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