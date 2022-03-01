Главный тренер «Карабаха» Гурбанов: «Уйдет ли завтра Балаев? Такая вероятность есть»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов допустил вероятность ухода вратаря Эмиля Балаева в ближайшее время.

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