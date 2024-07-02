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«Мне так жаль…» Принцесса Анна прервала молчание после полученной травмы

«Мне так жаль…» Принцесса Анна прервала молчание после полученной травмы

Сестра короля остается под наблюдением врачей. Принцесса Анна извинилась перед солдатами LEGION-MEDIA С тех пор как стало известно об экстренной госпитализации 73-летней принцессы Анны, родная сестракороля Карла, получившая травму головы, хранила молчание.

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