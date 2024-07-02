«Мне так жаль…» Принцесса Анна прервала молчание после полученной травмы

Сестра короля остается под наблюдением врачей. Принцесса Анна извинилась перед солдатами LEGION-MEDIA С тех пор как стало известно об экстренной госпитализации 73-летней принцессы Анны, родная сестракороля Карла, получившая травму головы, хранила молчание.