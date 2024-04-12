СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Вы абсолютно правы. Хохол останется хохлом, Хоть ты пусти его в Европу. Где надо действовать умом, он напрягает тольк...Царёв негодуе, Ро...
  • Олег Самойлов
    Насчет памятников. Памятники надо ставить во всех ОБЛАСТНЫХ городах ВСЕМ руководителям  страны! Будь то гениальный се...Храм вместо памят...
  • Любовь Русяева
    Пока Эрнста и всех начальников каналов не поменяют, эти вани, мани, филиппы, анни так и будут бегать по каналам! День...Ургант тайно верн...

«Связка прочна как никогда»: что Россия и Китай готовят Западу

«Связка прочна как никогда»: что Россия и Китай готовят Западу

Глава российского МИД Сергей Лавров завершил двухдневный визит в Пекин. Поездка получилась традиционно насыщенной: министр пообщался и с коллегами-дипломатами и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Россию сталь раз обманывали, что уже и не знаешь, где друг, кто враг..
Ответить
20 час.
Владислав Владислав
Отличные новости.
Ответить
18 час.
Владислав Владислав
Мы и сами обманывались. Хрущев, Горбачев и Ельцин - тому яркие примеры.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору