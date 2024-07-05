Нет ничего приятнее, чем в жаркий день окунутся пусть и в небольшой бассейн с прохладной и чистой водой

Нет ничего приятнее, чем в жаркий день окунуться в небольшой бассейн с прохладной чистой водой. Однако для того, чтобы вода оставалась чистой не только первые несколько дней после установки, за ней необходимо также хорошо ухаживать.
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