Больше 30 «народных троп» обновили в Одинцовском округе в этом году

«Народные тропы» — часто используемые жителями маршруты - активно благоустраивают в Подмосковье. Вместо того, чтобы оставлять дороги в запущенном состоянии, представляющем потенциальную опасность, регион взял курс на их официальное обновление.
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