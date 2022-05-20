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Бучневич во 2-м матче с «Колорадо»: 2 передачи и «+2» за 20:49 – максимальное время среди форвардов «Сент-Луиса»

Бучневич во 2-м матче с «Колорадо»: 2 передачи и «+2» за 20:49 – максимальное время среди форвардов «Сент-Луиса»

Павел Бучневич сделал 2 голевые передачи во 2-м матче серии с «Колорадо». «Сент-Луис» одержал победу над «Эвеланш» (4:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

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