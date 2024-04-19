В квартире подозреваемого в резонансном убийстве в Москве нашли миллионы

Компетентные органы опубликовали фото из жилища, на них запечатлены пачки денег. Сообщается, что в рамках расследования дела об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы правоохранителями были проведены следственные действия.
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