Российская певица показала фигуру в купальнике после двух родов

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике после двух родов Бывшая солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук поделилась в своем личном блоге фотографиями из отпуска в Испании, где она отдыхает вместе со своей семьей.