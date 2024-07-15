Российская певица показала фигуру в купальнике после двух родов

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике после двух родов Бывшая солистка группы «Блестящие», певица Юлия Ковальчук поделилась в своем личном блоге фотографиями из отпуска в Испании, где она отдыхает вместе со своей семьей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии