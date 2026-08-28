Новый Chevrolet Corvette Grand Sport X готов к продажам: раскрыты характеристики и цены

Новый Chevrolet Corvette Grand Sport X 2027 года предложен за минимальные 112 195 долларов. Однако его конечная цена может существенно вырасти, так как базовая версия для покупателей, скорее всего, покажется «пустой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии