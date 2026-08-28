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5koleso.ru

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Новый Chevrolet Corvette Grand Sport X готов к продажам: раскрыты характеристики и цены

Новый Chevrolet Corvette Grand Sport X 2027 года предложен за минимальные 112 195 долларов. Однако его конечная цена может существенно вырасти, так как базовая версия для покупателей, скорее всего, покажется «пустой».

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