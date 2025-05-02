«Дальше – сами»: У Трампа дали понять, что США больше не посредники в переговорах по Уераине

Глава Госдепа США Марко Рубио и вице-президент Джей ди Вэнс синхронно сделали заявления, позволяющие предположить, что США больше не считают для себя обязывающей роль посредника в мирных переговорах по Украине.
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