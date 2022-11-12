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Хуммельс провел 400-й матч в Бундеслиге. Среди действующих игроков больше лишь у Нойера, Мюллера и Бауманна

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс принял участие в матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:4).

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