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Спрос на табак для кальянов в России вырос на 15% с начала года

Спрос на табак для кальянов в России вырос на 15% с начала года

Аналитики выявили рост спроса на табак для кальянов в России в первые месяцы года на 15%. Исследование показало, что сигареты остаются лидерами продаж, увеличившись на 3%.

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