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Царьград

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Jeland анонсировал запуск нового кибер-кроссовера C4 в России

Jeland анонсировал запуск нового кибер-кроссовера C4 в России

Русский бренд Jeland сообщил о скором выходе на рынок нового кибер-кроссовера Jeland C4. В пресс-службе холдинга "АГР" подтвердили, что модель скоро появится на дорогах России, обещая уникальные характеристики.

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