В Ялте убрали 14 самовольно уставленных заграждений на дорогах

Н

НС

Давно пора это сделать повсеместно. Настоящий беспредел творят самозахватчики. Необходимо властям города на беззаявительной основе проверять дворы и прочие места где устанавливают рамочки с замками,забивают столбики натягивая тросики и цепочки. Всё это местная УК должна будет демонтировать, а не сделает - штраф , который пусть потом возмещает самозахватчик. ВАШЕ - У ВАС ДОМА. А земля в городе общая.