"Великая чума не прекратится, пока не будет отмщена кровь праведника": что Нострадамус предсказал нашей планете на 2021 год

Миллионы людей, живущих не только в России, но и во всем мире, с нетерпением ждут окончания 2020 года, полагая, что все неприятности, которые он принес, уйдут вместе с ним в историю.
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