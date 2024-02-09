13-15 февраля — Международный форум «Технологии и безопасность» в Крокус Конгресс Холле

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Основными темами мероприятия в этом году станут вопросы обеспечения технологического суверенитета основных отраслей, имеющих критическое значение для национальной безопасности Российской Федерации, а также повышение конкурентоспособности российской продукции.
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