13-15 февраля — Международный форум «Технологии и безопасность» в Крокус Конгресс Холле

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Основными темами мероприятия в этом году станут вопросы обеспечения технологического суверенитета основных отраслей, имеющих критическое значение для национальной безопасности Российской Федерации, а также повышение конкурентоспособности российской продукции.