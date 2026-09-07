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Газета.ру

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Ученый Авдеев: черная дыра с массой Земли была бы размером с вишню

Ученый Авдеев: черная дыра с массой Земли была бы размером с вишню

Научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев рассказал РИА Новости, что чрезвычайная плотность вещества является важной характеристикой черных дыр.

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