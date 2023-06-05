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Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами

Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами

Юрий Селиванов: Им еще сильно повезло, что они воюют с Россией, а не с англосаксами То, что в нынешнем Киеве называют «массированными бомбардировками» даже отдаленно на них не похожеКиевская власть, только что учинившая разбойное нападение на Белгородскую область, в ходе которой не пострадал ни один российский военный объект, зато были разрушены дома мирных жителей и было немало пострадавших, жалостливо запричитала о «самой массированной бомбардировке Киева с начала боевых действий».

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