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Айдар Махметов о дебюте Азата Максума в UFC: «Может это было не так зрелищно, но было неплохо»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил дебют Азата Максума в UFC: «Я не очень хорошо знаю Азата, но смотрел его нарезку боев.

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