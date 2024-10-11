Гендиректора «РАТМ-Холдинга» задержали в Москве

В Москве задержали президента и гендиректора «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана, сообщает ТАСС. По данным источника, это связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого 10 октября взял под стражу Лефортовский суд Москвы.