Гендиректора «РАТМ-Холдинга» задержали в Москве

В Москве задержали президента и гендиректора «РАТМ-Холдинга» Эдуарда Тарана, сообщает ТАСС. По данным источника, это связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого 10 октября взял под стражу Лефортовский суд Москвы.
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