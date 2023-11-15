Возвращение в Россию олигарха Фридмана, песенки Реввы на фоне русской осени, вояж Пугачёвой в Грязи. И практически никакой официальной реакции на фоне кипящего народного возмущения.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS ВАДИМ ЕГОРОВ ПУТИН ПРИЗВАЛ НАРУШИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ: УРГАНТ И РЕВВА НАЧИНАЮТ ГАСТРОЛИ Возвращение в Россию олигарха Фридмана, песенки Реввы на фоне русской осени, вояж Пугачёвой в Грязи.