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Возвращение в Россию олигарха Фридмана, песенки Реввы на фоне русской осени, вояж Пугачёвой в Грязи. И практически никакой официальной реакции на фоне кипящего народного возмущения.

Возвращение в Россию олигарха Фридмана, песенки Реввы на фоне русской осени, вояж Пугачёвой в Грязи. И практически никакой официальной реакции на фоне кипящего народного возмущения.

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS ВАДИМ ЕГОРОВ ПУТИН ПРИЗВАЛ НАРУШИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ: УРГАНТ И РЕВВА НАЧИНАЮТ ГАСТРОЛИ Возвращение в Россию олигарха Фридмана, песенки Реввы на фоне русской осени, вояж Пугачёвой в Грязи.

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