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Яна Рудковская среди гостей и хиты Никиты: жена владельца мебельной сети Hoff отметила день рождения в Москве

Яна Рудковская среди гостей и хиты Никиты: жена владельца мебельной сети Hoff отметила день рождения в Москве

Милана Королёва, жена мультимиллионера и совладельца мебельной сети Hoff Михаила Кучмента, устроила вечеринку в Москве в честь своего 49-летия.

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