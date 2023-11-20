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  • HotRS
    Они за помилование воевали.Пригожина нет, но...
  • HotRS
    но убивать врага перерезая горло будучи в разведгруппе наверное не просто и не каждый сможет, но нужно было кому то э...Пригожина нет, но...
  • Ольга Каширина
    Если всё что написано здесь верно, то кто выпустил этих нелюдей.  И как они могут воевать за правое дело?Пригожина нет, но...

Пригожина нет, но дело его живет. Убийцы говорят ему "спасибо"

Пригожина нет, но дело его живет. Убийцы говорят ему "спасибо"

                                                                 Всепрощёнка нашего городка По Сети ходит такой интересный список: - Вячеслав Самойлов отрезал голову своей девушке Ольге Шляминой.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Если всё что написано здесь верно, то кто выпустил этих нелюдей.  И как они могут воевать за правое дело?
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17 мин.
HotRS
но убивать врага перерезая горло будучи в разведгруппе наверное не просто и не каждый сможет, но нужно было кому то это делать.© Надеюсь, военный не пустил на фарш того, кого сбил насмерть в ДТП? Мой сосед сбил насмерть прицепом КАМАЗа пьяного. Он его даже не видел и поехал дальше. Ессно, нашли. И ничего ему не было. Пьяный всегда виновен.
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11 мин.
HotRS
Они за помилование воевали.
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10 мин.

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