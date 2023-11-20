Всепрощёнка нашего городка По Сети ходит такой интересный список: - Вячеслав Самойлов отрезал голову своей девушке Ольге Шляминой.
Пригожина нет, но дело его живет. Убийцы говорят ему "спасибо"
Комментарии
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Ольга Каширина
Если всё что написано здесь верно, то кто выпустил этих нелюдей. И как они могут воевать за правое дело?
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17 мин.
HotRS
но убивать врага перерезая горло будучи в разведгруппе наверное не просто и не каждый сможет, но нужно было кому то это делать.© Надеюсь, военный не пустил на фарш того, кого сбил насмерть в ДТП? Мой сосед сбил насмерть прицепом КАМАЗа пьяного. Он его даже не видел и поехал дальше. Ессно, нашли. И ничего ему не было. Пьяный всегда виновен.
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11 мин.
HotRS
Они за помилование воевали.
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10 мин.
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