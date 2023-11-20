Пригожина нет, но дело его живет. Убийцы говорят ему "спасибо"

Если всё что написано здесь верно, то кто выпустил этих нелюдей. И как они могут воевать за правое дело?

HotRS

но убивать врага перерезая горло будучи в разведгруппе наверное не просто и не каждый сможет, но нужно было кому то это делать.© Надеюсь, военный не пустил на фарш того, кого сбил насмерть в ДТП? Мой сосед сбил насмерть прицепом КАМАЗа пьяного. Он его даже не видел и поехал дальше. Ессно, нашли. И ничего ему не было. Пьяный всегда виновен.