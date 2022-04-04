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В Лондоне картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц"

В Лондоне картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц"

Сотрудники Лондонской национальной галереи переименовали картину импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц" на фоне военной спецоперации РФ на Украине.

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