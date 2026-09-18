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MeMo-Logic

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Disney и детский YouTube-канал Like Nastya заключили многомиллионную сделку

Disney и детский YouTube-канал Like Nastya заключили многомиллионную сделку

Российская блогерша Like Nastya (Анастасия Радзинская) заключила соглашение с Disney о разработке новых проектов для детей и семейной аудитории .

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