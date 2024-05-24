В самолетах «Аэрофлота» и поездах РЖД появится спутниковый интернет

В рамках мероприятия ЦИПР-2024 «Аэрофлот» и РЖД заключили соглашение с российской космической компанией «Бюро 1440» о взаимном сотрудничестве в плане внедрения передовых спутниковых систем и технологий на ж/д и авиатранспорте.