В самолетах «Аэрофлота» и поездах РЖД появится спутниковый интернет

В рамках мероприятия ЦИПР-2024 «Аэрофлот» и РЖД заключили соглашение с российской космической компанией «Бюро 1440» о взаимном сотрудничестве в плане внедрения передовых спутниковых систем и технологий на ж/д и авиатранспорте.
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