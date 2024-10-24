Боец СВО из Клинцов не дожил до рождения четвертого ребёнка: история о силе духа

Эта трогательная история опубликована в соцсети в группе «Защитники Отечества | Брянская область». Она напоминает нам о важности семьи и о том, как даже в самые трудные времена любовь и поддержка помогают справиться с горем.
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