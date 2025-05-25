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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Панжинский: «Верю, что еще увижу Большунова на Олимпиаде. Для мировых лыжных гонок это было бы очень правильное решение»

«Я бы очень хотел и верю, что еще увижу Александра Большунова на Олимпиаде. Для мировых лыжных гонок это было бы, безусловно, очень правильное решение, потому что Большунов – человек, на которого пойдут смотреть болельщики со всего мира.

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